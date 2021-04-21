"Недооценки соперника не было, ведь Кубок – это турнир, который, можно сказать, созданный для команд низшего уровня. Мы настраивались только на победу, поскольку очень хотели попасть в финал.

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Когда команда ниже уровнем, на первый план выходит самоотдача, и благодаря ей они пытаются выиграть. Бывает, удается создавать сенсации, а бывает – нет. Было трудно находить пространство, ведь хозяева хорошо перестраивались. В первом тайме у них еще было много сил. Но как только они однажды не добежали, мы их сразу наказали.

Фанаты на трибунах? Атмосфера замечательная, с болельщиками на трибунах всегда приятнее играть, сегодня была замечательная поддержка", – цитирует Леднева официальный сайт Динамо.

К слову, киевляне сумели уверенно переиграть команду Александра Чижевского и выйти в финал Кубка Украины. Там они сыграют с победителем пары Александрия – Заря.

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