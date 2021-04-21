"Недооцінки суперника не було, адже Кубок – це турнір, який, можна сказати, створений для команд нижчого рівня. Ми налаштовувалися тільки на перемогу, оскільки дуже хотіли потрапити в фінал.

Агробізнес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Коли команда нижча за рівнем, на перший план виходить самовіддача, і завдяки ній вони намагаються виграти. Буває, вдається створювати сенсації, а буває – ні. Було важко знаходити простір, адже господарі добре перебудовувалися. У першому таймі у них ще було багато сил. Але як тільки вони один раз не добігли, ми їх відразу покарали.

Фанати на трибунах? Атмосфера чудова, з уболівальниками на трибунах завжди приємніше грати, сьогодні була чудова підтримка", – цитує Лєднєва офіційний сайт Динамо.

До слова, кияни зуміли впевнено переграти команду Олександра Чижевського та вийти у фінал Кубка України. Там вони зіграють з переможцем пари Олександрія – Зоря.

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