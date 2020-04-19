Вряд ли Леднев будет воевать с Динамо ради Зари, – Франков

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мнением о будущем полузащитника Зари Богдана Леднева.

"Если Динамо таки решит, то оно вернет Леднева. А собирается ли он воевать с киевским клубом за право уйти куда-нибудь еще, я не знаю. Вряд ли он это делать ради Зари.

Кендзёра может покинуть Динамо

А вот если будет серьезное предложение от европейского клуба – это вполне возможный вариант. Тем более что им реально интересуются", – сказал Франков в эфире своего Youtube-канала.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

"Украинец, который похож на Гризманна": большие клубы Европы положили глаз на Леднева