toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Вряд ли Леднев будет воевать с Динамо ради Зари, – Франков

20:43 12 Читати українською
Вряд ли Леднев будет воевать с Динамо ради Зари, – Франков
Богдан Леднев / фото: Заря

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мнением о будущем полузащитника Зари Богдана Леднева.

"Если Динамо таки решит, то оно вернет Леднева. А собирается ли он воевать с киевским клубом за право уйти куда-нибудь еще, я не знаю. Вряд ли он это делать ради Зари.

Кендзёра может покинуть Динамо

А вот если будет серьезное предложение от европейского клуба – это вполне возможный вариант. Тем более что им реально интересуются", – сказал Франков в эфире своего Youtube-канала.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

"Украинец, который похож на Гризманна": большие клубы Европы положили глаз на Леднева

blog_ava
Шапаренко назвал топ-5 лучших защитников Украины
08:00
699
Теги
Артем Франков Богдан Леднев Богдан Леднев Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
9
мин
Лион
22:00
Марсель
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук