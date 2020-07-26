Ибрагимович не может договориться с Миланом о продлении контракта

Нападающий Милана Златан Ибрагимович имеет слишком большие запросы по контракту с "россонери".

Ибрагимович требует около 6 млн евро в год, тогда как Милан готов предложить лишь 4 млн, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что наставник Милана Стефано Пиоли и технический директор клуба Паоло Мальдини уговаривают владельцев согласиться на условия Златана, который планирует перевезти свою семью в Италию в случае успешных переговоров.

Напомним, швед зимой вернулся в Милан, после чего результаты "россонери" резко пошли вверх. Златан провел 15 матчей в Серии А, отличился 8 голами и 4 ассистами.

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