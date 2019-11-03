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Лечче не удержал победу над Сассуоло – Шахов сыграл бледный тайм

18:25 20 Читати українською
Лечче не удержал победу над Сассуоло – Шахов сыграл бледный тайм
Лечче – Сассуоло / Lecce

Лечче с игроком сборной Украины в составе расписал домашнюю ничью с Сассуоло (2:2) в рамках 11-го тура Серии А. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

18’ Джанлука Лападула
42’ Филиппо Фалько
 
Джереми Толян 35’
Доменико Берарди 85’
18’ Джанлука Лападула
35’ Джереми Толян
42’ Филиппо Фалько
85’ Доменико Берарди

Евгений Шахов сыграл во втором подряд туре Серии А. На неделе он вышел в стартовом составе Лечче, а сегодня появился на замену. Тренерский штаб на игру с Сассуоло оставил украинца в запасе, но в конце первого тайма после травмы Табанелли выпустил его на поле.

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На тот момент счет был ничейным: Лападула воспользовался роскошным пасом из глубины от Россеттини и вывел Лечче вперед, а Сассуоло ответил интересной комбинацией правым флангом, которую завершил фулбек Толян. Сразу после появления Шахова хозяева во второй раз повели в счете – Фалько со штрафного красиво пробил в "девятку".

Этот гол Лечче определил сценарий второго тайма – Сассуоло контролировал мяч и пытался отбиваться. Евгений Шахов занял позицию атакующего хавбека и действовал ближе к левому флангу – его команда расположилась "елочкой". Учитывая ход поединка, украинец не мог проявить себя в работе с мячом. Лечче массированно оборонялся, а Евгений львиную долю игрового времени проводил на своей половине.

Шахов запомнился несколькими неприятными моментами в защите. Плохо принял мяч, так что тот отскочил в штрафную площадь Лечче на соперника – опасность удалось нейтрализовать. Затем на противоположном полуфланге сбил визави, чем спровоцировал острый стандарт и посадил себе на желтую карточку. Правда, стоит отметить, как в другой ситуации Евгений классно сыграл в отборе перед собственной штрафной. К тому времени он уже сменил позицию – переместился ближе к правому краю.

Лечче все же не выстоял и пропустил на 85-й минуте после великолепного паса из глубины, сейва голкипера и добивания Берарди. Хозяева стали больше атаковать, но Шахов впереди никак о себе не напомнил. Когда партнеры доводили мяч до чужих владений, украинец растворялся и заходил в тень. Статистический портал SofaScore выставил ему средний балл в команде – 6.6.

Лечче расписал 4 ничью подряд, набрал 10 очков и остался на 16 месте в таблице Серии А. У Сассуоло аналогичные показатели – от зоны вылета команд отделяет 3 пункта.

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