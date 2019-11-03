Лечче не удержал победу над Сассуоло – Шахов сыграл бледный тайм

Лечче с игроком сборной Украины в составе расписал домашнюю ничью с Сассуоло (2:2) в рамках 11-го тура Серии А. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Евгений Шахов сыграл во втором подряд туре Серии А. На неделе он вышел в стартовом составе Лечче, а сегодня появился на замену. Тренерский штаб на игру с Сассуоло оставил украинца в запасе, но в конце первого тайма после травмы Табанелли выпустил его на поле.

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На тот момент счет был ничейным: Лападула воспользовался роскошным пасом из глубины от Россеттини и вывел Лечче вперед, а Сассуоло ответил интересной комбинацией правым флангом, которую завершил фулбек Толян. Сразу после появления Шахова хозяева во второй раз повели в счете – Фалько со штрафного красиво пробил в "девятку".

Этот гол Лечче определил сценарий второго тайма – Сассуоло контролировал мяч и пытался отбиваться. Евгений Шахов занял позицию атакующего хавбека и действовал ближе к левому флангу – его команда расположилась "елочкой". Учитывая ход поединка, украинец не мог проявить себя в работе с мячом. Лечче массированно оборонялся, а Евгений львиную долю игрового времени проводил на своей половине.

Шахов запомнился несколькими неприятными моментами в защите. Плохо принял мяч, так что тот отскочил в штрафную площадь Лечче на соперника – опасность удалось нейтрализовать. Затем на противоположном полуфланге сбил визави, чем спровоцировал острый стандарт и посадил себе на желтую карточку. Правда, стоит отметить, как в другой ситуации Евгений классно сыграл в отборе перед собственной штрафной. К тому времени он уже сменил позицию – переместился ближе к правому краю.

Лечче все же не выстоял и пропустил на 85-й минуте после великолепного паса из глубины, сейва голкипера и добивания Берарди. Хозяева стали больше атаковать, но Шахов впереди никак о себе не напомнил. Когда партнеры доводили мяч до чужих владений, украинец растворялся и заходил в тень. Статистический портал SofaScore выставил ему средний балл в команде – 6.6.

Лечче расписал 4 ничью подряд, набрал 10 очков и остался на 16 месте в таблице Серии А. У Сассуоло аналогичные показатели – от зоны вылета команд отделяет 3 пункта.

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