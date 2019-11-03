Лечче не втримав перемогу над Сассуоло – Шахов відіграв блідий тайм

Лечче з гравцем збірної України в складі розписав домашню нічию з Сассуоло (2:2) в рамках 11-го туру Серії А. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Євген Шахов зіграв у другому поспіль турі Серії А. На тижні він вийшов у стартовому складі Лечче, а сьогодні з'явився на заміну. Тренерський штаб на гру з Сассуоло залишив українця в запасі, але наприкінці першого тайму після травми Табанеллі випустив його на поле.

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На той момент рахунок був нічийним: Лападула скористався розкішним пасом з глибини від Россеттіні та вивів Лечче вперед, а Сассуоло відповів цікавою комбінацією правим флангом, яку завершив фулбек Толян. Відразу після появи Шахова господарі вдруге повели в рахунку – Фалько зі штрафного красиво пробив у "дев'ятку".

Цей гол Лечче визначив сценарій другого тайму – Сассуоло контролював м'яч і намагався відбиватися. Євген Шахов посів позицію атакувального хавбека та діяв ближче до лівого флангу – його команда розташувалася "ялинкою". Зважаючи на хід поєдинку, українець не мав змоги проявити себе в роботі з м'ячем. Лечче масовано оборонявся, а Євген левову частину ігрового часу проводив на власній половині.

Шахов запам'ятався кількома неприємними моментами в захисті. Погано прийняв м'яч, так що той відскочив у штрафний майданчик Лечче на суперника – небезпеку вдалося нейтралізувати. Потім на протилежному півфланзі збив візаві, чим спровокував гострий стандарт і посадив себе на жовту картку. Щоправда, варто відзначити, як в іншій ситуації Євген класно зіграв у відборі перед власним штрафним. На той час він вже змінив позицію – перемістився ближче до правого краю.

Лечче все ж не вистояв і пропустив на 85-й хвилині після чудового пасу з глибини, сейву голкіпера та добивання Берарді. Господарі почали більше атакувати, але Шахов попереду ніяк про себе не нагадав. Коли партнери доводили м'яч до чужих володінь, українець розчинявся та заходив у тінь. Статистичний портал SofaScore виставив йому середній бал у команді – 6.6.

Лечче розписав 4 нічию поспіль, набрав 10 очок і залишився на 16 місці в таблиці Серії А. У Сассуоло аналогічні показники – від зони вильоту команд відділяє 3 пункти.

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