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Лечче не втримав перемогу над Сассуоло – Шахов відіграв блідий тайм

18:07 31
Лечче не втримав перемогу над Сассуоло – Шахов відіграв блідий тайм
Лечче – Сассуоло / Lecce

Лечче з гравцем збірної України в складі розписав домашню нічию з Сассуоло (2:2) в рамках 11-го туру Серії А. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

18’ Джанлука Лападула
42’ Філіппо Фалько
 
Джеремі Толян 35’
Доменіко Берарді 85’
18’ Джанлука Лападула
35’ Джеремі Толян
42’ Філіппо Фалько
85’ Доменіко Берарді

Євген Шахов зіграв у другому поспіль турі Серії А. На тижні він вийшов у стартовому складі Лечче, а сьогодні з'явився на заміну. Тренерський штаб на гру з Сассуоло залишив українця в запасі, але наприкінці першого тайму після травми Табанеллі випустив його на поле.

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На той момент рахунок був нічийним: Лападула скористався розкішним пасом з глибини від Россеттіні та вивів Лечче вперед, а Сассуоло відповів цікавою комбінацією правим флангом, яку завершив фулбек Толян. Відразу після появи Шахова господарі вдруге повели в рахунку – Фалько зі штрафного красиво пробив у "дев'ятку".

Цей гол Лечче визначив сценарій другого тайму – Сассуоло контролював м'яч і намагався відбиватися. Євген Шахов посів позицію атакувального хавбека та діяв ближче до лівого флангу – його команда розташувалася "ялинкою". Зважаючи на хід поєдинку, українець не мав змоги проявити себе в роботі з м'ячем. Лечче масовано оборонявся, а Євген левову частину ігрового часу проводив на власній половині.

Шахов запам'ятався кількома неприємними моментами в захисті. Погано прийняв м'яч, так що той відскочив у штрафний майданчик Лечче на суперника – небезпеку вдалося нейтралізувати. Потім на протилежному півфланзі збив візаві, чим спровокував гострий стандарт і посадив себе на жовту картку. Щоправда, варто відзначити, як в іншій ситуації Євген класно зіграв у відборі перед власним штрафним. На той час він вже змінив позицію – перемістився ближче до правого краю.

Лечче все ж не вистояв і пропустив на 85-й хвилині після чудового пасу з глибини, сейву голкіпера та добивання Берарді. Господарі почали більше атакувати, але Шахов попереду ніяк про себе не нагадав. Коли партнери доводили м'яч до чужих володінь, українець розчинявся та заходив у тінь. Статистичний портал SofaScore виставив йому середній бал у команді – 6.6.

Лечче розписав 4 нічию поспіль, набрав 10 очок і залишився на 16 місці в таблиці Серії А. У Сассуоло аналогічні показники – від зони вильоту команд відділяє 3 пункти.

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