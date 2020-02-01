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Лебеденко вернулся в УПЛ

09:58 162 Читати українською
Лебеденко вернулся в УПЛ
Орест Лебеденко / Фото из открытых источников

Экс-футболист Карпат Орест Лебеденко продолжит свою карьеру на родине.

Защитник испанского Луго Орест Лебеденко стал игроком Олимпика, сообщает официальный сайт клуба Сегунды.

Кравец официально вернулся в Луго

21-летний футболист молодежной сборной Украины перешел в донецкий клуб на правах аренды и заключил контракт с командой Висенте Гомеса сроком на полтора года.

Лебеденко не смог закрепиться в основном составе испанской команды, проведя в текущем сезоне лишь 6 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. После возвращения в команду еще одного украинца Василия Кравца шансы Ореста на основу существенно уменьшились.

Контракт Лебеденко с Луго рассчитан до июня 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

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