Лебеденко повернувся в УПЛ

Екс-футболіст Карпат Орест Лебеденко продовжить свою кар’єру на батьківщині.

Захисник іспанського Луго Орест Лебеденко став гравцем Олімпіка, повідомляє офіційний сайт клубу Сегунди.

Кравець офіційно повернувся в Луго

21-річний футболіст молодіжної збірної України перейшов у донецький клуб на правах оренди і уклав контракт з командою Вісенте Гомеса терміном на півтора року.

Лебеденко не зміг закріпитися в основному складі іспанської команди, провівши у поточному сезоні лише 6 поєдинків у всіх турнірах, в яких результативними діями не відзначався. Після повернення у команду ще одного українця Василя Кравця шанси Ореста на основу суттєво зменшились.

Контракт Лебеденка з Луго розрахований до червня 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.

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