Лебеденко дебютировал за Луго желтой карточкой

Украинский защитник Орест Лебеденко впервые вышел на поле в составе испанского Луго.

В последнем туре Сегунды Химнастик принимал Луго. В стартовом составе гостей на поле вышел украинский защитник Орест Лебеденко. Это первое появление украинца в ​​составе испанской команды.

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Экс-игрок Карпат отыграл весь матч, а его команда добыла ничью со счетом 1:1. Лебеденко на 55-й минуте получил желтую карточку.

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Напомним, Лебеденко перешел в Луго из львовских Карпат зимой этого года, по неофициальной информации испанцы заплатили "львам" 700 тысяч евро.