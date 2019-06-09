toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Лебеденко дебютировал за Луго желтой карточкой

21:36 19 Читати українською
Лебеденко дебютировал за Луго желтой карточкой
Орест Лебеденко / ФК Луго

Украинский защитник Орест Лебеденко впервые вышел на поле в составе испанского Луго.

В последнем туре Сегунды Химнастик принимал Луго. В стартовом составе гостей на поле вышел украинский защитник Орест Лебеденко. Это первое появление украинца в ​​составе испанской команды.

Зозуля с Альбасете узнал имя соперника в плей-офф за выход в Примеру

Экс-игрок Карпат отыграл весь матч, а его команда добыла ничью со счетом 1:1. Лебеденко на 55-й минуте получил желтую карточку.

Зозуля фирменным голом не помог Альбасете спастись в матче против Малаги – Бланко Лещук заработал удаление

Напомним, Лебеденко перешел в Луго из львовских Карпат зимой этого года, по неофициальной информации испанцы заплатили "львам" 700 тысяч евро.

blog_ava
Главные новости футбола 8 июня: Карпаты со скандалом сохранили место в УПЛ, Украина всех поразила победой над Сербией
07:00
1106
Теги
Испания Луго Луго Орест Лебеденко Орест Лебеденко Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
50
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук