Лига Европы, 1/8 финала

Бетис – Айнтрахт – 1:2

Голы: Фекир 30 – Костич, 14, Камада, 32

Нереализованный пенальти: Борре, 51

Порту – Лион – 0:1

Гол: Пакета, 59

Бетис перед матчем провел красивую акцию в поддержку Украины. Игроки вышли на матч в сине-желтых цветах, на трибунах вывесили большой украинский флаг со словом "мир".

В игре испанцы выглядели гораздо хуже. Айнтрахт открыл счет чудо-голом Костича с фланга, который забросил мяч за воротник голкиперу. Бетис отыгрался усилиями Фекира, но тут же пропустил второй – ошибка в обороне позволила легко забить Камаде.

Во втором тайме хозяева продолжали проваливаться. Руибаль сыграл рукой в ​​своей штрафной, однако Борре не реализовал пенальти. А потом колумбийский форвард Айнтрахта упустил еще два супершанса после грубых ошибок Бетиса.

Немцы увозят во Франкфурт победу, но результат для них не идеален. Команда Оливера Гласнера сегодня могла снимать все вопросы и выходить в четвертьфинал, а так осталась интрига на ответный матч.

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Лион также одержал победу. Французы минимально обыграли Порту. Единственный гол в активе Лукаса Пакета – перед тем Токо Экамби проскочил двоих в штрафной площади.

До перерыва Порту выглядел даже лучше. Голкиперу гостей пришлось из-под перекладины вытаскивать удар Витиньи и парировать острый удар Эдуардо Пепе. А потом Лион не только забил, но и создал ряд хороших шансов – Дембеле и Токо Экамби их не реализовали.

Пакета мог потерять статус героя, ведь мяч попал ему в руку в пределах штрафной. Но судья после просмотра повтора решил, что нет пенальти. В компенсированное время Порту все же забил свой гол, однако VAR снова вмешался и зафиксировал офсайд.