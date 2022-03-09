У перших матчах 1/8 фіналу Ліги Європи Айнтрахт і Ліон перемогли на виїзді.

Ліга Європи, 1/8 фіналу

Бетіс – Айнтрахт – 1:2

Голи: Фекір 30 – Костіч, 14, Камада, 32

Нереалізований пенальті: Борре, 51

Порту – Ліон – 0:1

Гол: Пакета, 59

Бетіс перед матчем провів гарну акцію на підтримку України. Гравці вийшли на матч у синьо-жовтих кольорах, на трибунах вивісили великий український прапор зі словом "мир".

У грі іспанці виглядали значно гірше. Айнтрахт відкрив рахунок диво-голом Костіча з флангу, який закинув м'яч за комірець голкіперу. Бетіс відігрався зусиллями Фекіра, але відразу пропустив другий – помилка в обороні дозволила легко забити Камаді.

У другому таймі господарі продовжували провалюватися. Руїбаль зіграв рукою у своєму штрафному, однак Борре не реалізував пенальті. А потім колумбійський форвард Айнтрахта змарнував ще два супершанси після грубих помилок Бетіса.

Німці везуть у Франкфурт перемогу, але результат для них не ідеальний. Команда Олівера Гласнера сьогодні могла знімати всі питання та виходити у чвертьфінал, а так залишилася інтрига на матч-відповідь.

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Ліон також здобув виїзну перемогу. Французи мінімально переграли Порту. Єдиний гол в активі Лукаса Пакета – перед тим Токо Екамбі проскочив двох у штрафному майданчику.

До перерви Порту виглядав навіть краще. Голкіперу гостей довелося з-під поперечини витягувати удар Вітіньї та парирувати гострий удар Едуардо Пепе. А потім Ліон не лише забив, а й створив низку хороших шансів – Дембеле і Токо Екамбі їх не реалізували.

Пакета міг втратити статус героя, адже м'яч влучив йому в руку в межах штрафного майданчика. Але суддя після перегляду повтору вирішив, що пенальті немає. У компенсований час Порту все ж забив свій гол, однак VAR знову втрутився і зафіксував офсайд.