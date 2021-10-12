Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес голом присоединился к разгрому Уругвая (3:0) и не сдержал слез после замены.

"Я забил этот гол ради моей дочери, ради моей семьи. Я подумал о своей семье, которая была на стадионе, поэтому я был взволнован. Моя семья всегда была рядом со мной, и я всегда буду им за это благодарен", – цитирует Мартинеса Tuttosport.

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Лаутаро забил уругвайцам на 62-й минуте, и почти сразу тренер посадил его на скамейку запасных, где нападающий и расчувствовался. Этот эпизод также попал в трансляцию встречи.

Аргентина с 22-ю очками уверенно расположилась на второй строчке в американском отборе к ЧМ-2022, пропустив вперед только Бразилию.

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