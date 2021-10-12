Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес голом долучився до розгрому Уругваю (3:0) та не стримав сліз після заміни.

"Я забив цей гол заради моєї доньки, заради моєї сім'ї. Я подумав про свою сім'ю, яка була на стадіоні, тому я був схвильований. Моя сім'я завжди була поруч зі мною, і я завжди буду їм за це вдячний", – цитує Мартінеса Tuttosport.

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Лаутаро забив уругвайцям на 62-й хвилині, і майже одразу тренер посадив його на лаву запасних, де нападник і розчулився. Цей епізод також потрапив у трансляцію зустрічі.

Аргентина з 22-ма очками впевнено розташувалась на другій сходинці у південноамериканському відборі до ЧС-2022, пропустивши вперед лише Бразилію.

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