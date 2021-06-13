"Когда такие вещи происходят, то игроки находятся на пике эмоций. В таких случаях у них нет возможности принимать важные решения. Должен быть кто-то, кто скажет: "Сейчас мы делаем это. А вот здесь мы остановимся". У игроков сборной Дании вроде был выбор, но на самом деле его не было. Они либо играют сегодня, или завтра в 12. Но, простите, я считаю, что такого выбора не должно было быть.

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Принимать решения, находясь так близко к крайне эмоциональной ситуации, неправильно. УЕФА должен был сказать: "Конечно, сегодня мы играть не будем. А потом мы найдем какие-то возможности". Можно доиграть 50 минут на следующее утро или вечером. Или послезавтра. Или просто оставить счет 0:0", – приводит слова Лаудрупа Mundo Deportivo со ссылкой на TV3+.

Напомним, лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить.

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