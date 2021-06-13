Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд уже не первый раз в своей тренерской карьере пережил неприятный эпизод с потерей сознания игроком своей команды.

Юлманд начинал свою тренерскую карьеру ассистентом наставника Норшелланна, и в 2009 году случился ужасный эпизод, подобный падению Эриксена на матче Евро-2020.

Дания озвучила состояние Эриксена после жуткого падения – игрок уже пообщался с партнерами по команде

Один из игроков Норшелланна, Джонатан Рихтер, во время товарищеской встречи оказался в шаге от смерти после попадания молнии. Игрок более 40 минут находился в состоянии клинической смерти, но все же был спасен врачами. После нескольких месяцев в больнице и ампутации левой ноги Рихтер существенно изменил свою жизнь, став педагогом.

"Я очень впечатлен тем, что произошло. Как тренер, я уже попадал в ситуацию, когда мы почти потеряли игрока на поле. Чувствую, что это значит что-то особенное для меня", – приводит слова Юлманда Marca после матча против Финляндии, который запомнился жутким падением Эриксена.

Напомним, лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить.

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