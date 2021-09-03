Африканские сборные также выясняют отношения в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Отбор на ЧМ-2022, второй этап квалификации, 1 тур, группа А

Нигер – Буркина-Фасо – 0:2

Голы: Л. Траоре, 76 (пен.), М. Конате, 79

Алжир – Джибути – 8:0

Голы: Слимани, 5, 25 (пен.), 46, 53, Бенсебаини, 27 Бунеджа, 40 (пен.), Марез, 67, Зерруки, 69

Удаление: Юссуф, 22 (Д)

Буркина-Фасо на выезде дожала Нигер. Счет открыл нападающий Шахтера Лассина Траоре, который четко реализовал пенальти. Прошло всего 3 минуты, и Конате ударом с рикошетом снял все вопросы о победителе.

Звездные одноклубники Зинченко и Ярмоленко были вынуждены состричь окрашенные волосы перед приездом в сборную

Звездный Алжир не оставил мокрого места от Джибути. Слимани поразил ворота уже на 5-й минуте, а удаление Юссуфа окончательно похоронило шансы гостей. Нападающий Лиона оформил покер, еще четверо партнеров добавили по голу – 8:0.

Добавим, что в следующем туре (7 сентября) Алжир и Буркина-Фасо будут определять лидера группы, а неудачники старта попытаются улучшить свое турнирное положение.

Освенцім на Карибах: героя найсенсаційнішої перемоги в історії Мундіалів закатували за наказом диктатора-вампіра