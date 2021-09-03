Африканські збірні також з'ясовують стосунки у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

Відбір на ЧС-2022, другий етап кваліфікації, 1 тур, група А

Нігер – Буркіна-Фасо – 0:2

Голи: Л. Траоре, 76 (пен.), М. Конате, 79

Алжир – Джибуті – 8:0

Голи: Слімані, 5, 25 (пен.), 46, 53, Бенсебаїні, 27, Бунеджа, 40 (пен.), Марез, 67, Зеррукі, 69

Вилучення: Юссуф, 22 (Д)

Буркіна-Фасо на виїзді дотиснула Нігер. Рахунок відкрив нападник Шахтаря Лассіна Траоре, який чітко реалізував пенальті. Минуло всього 3 хвилини, і Конате ударом з рикошетом зняв усі питання щодо переможця.

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Зірковий Алжир не залишив мокрого місця від Джибуті. Слімані вразив ворота вже на 5-й хвилині, а вилучення Юссуфа остаточно поховало шанси гостей. Нападник Ліона оформив покер, ще четверо партнерів додали по голу – 8:0.

Додамо, що в наступному турі (7 вересня) Алжир та Буркіна-Фасо будуть визначати лідера групи, а невдахи старту спробують покращити своє турнірне становище.

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