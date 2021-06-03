47-летний специалист согласился вернуться в Барселону, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона официально закрыла третий трансфер лета

Кройф-младший присоединится к хунте "блаугранас" 1 августа. Скорее всего, нидерландец займет должность технического секретаря и будет формировать трансферную политику Барсы. В данный момент он работает главным тренером китайского Шэньчжэнь, но покинет Поднебесную ради Каталонии.

К слову, во время игровой карьеры Хорди Кройф успел поиграть за Барселону, МЮ, Сельту, Алавес, Эспаньол, Валлетту, а в 2006-2008 гг. защищал цвета донецкого Металлурга.

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