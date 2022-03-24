Барселона не верит в трансфер Холанда – каталонцы бросят все силы, чтобы переманить Левандовски
Требования норвежского форварда Эрлинга Холанда оказались слишком высокими для Барселоны.
Каталонцы, понимая, что Реал подпишет Килиана Мбаппе, очень хотели оформить трансфер Эрлинга Холанда. Контакты с представителями норвежца были отлажены еще в прошлом году, но стороны так и не нашли способ реализовать переход.
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В то же время Барселона понимает, что ей нужна суперзвезда мирового уровня, ведь эта роль до сих пор вакантна после прощания с Лео Месси прошлым летом, сообщает Sport.es. По информации источника, после неудачи с Холандом каталонцы сосредоточатся на кандидатуре Роберта Левандовски.
Поляк пока не договорился о новом контракте с Баварией, а срок действия нынешнего истекает летом 2023-го. Для 33-летнего Левандовски это будет одним из последних шансов решиться на новый вызов в карьере, пока он еще находится в отличной форме. Теоретически помочь переходу могут дружеские отношения между президентом Барселоны и агентом игрока.
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Добавим, что в нынешнем сезоне Роберт Левандовски провел в составе Баварии 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 4 результативных передачи.