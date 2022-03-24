Каталонцы, понимая, что Реал подпишет Килиана Мбаппе, очень хотели оформить трансфер Эрлинга Холанда. Контакты с представителями норвежца были отлажены еще в прошлом году, но стороны так и не нашли способ реализовать переход.

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В то же время Барселона понимает, что ей нужна суперзвезда мирового уровня, ведь эта роль до сих пор вакантна после прощания с Лео Месси прошлым летом, сообщает Sport.es. По информации источника, после неудачи с Холандом каталонцы сосредоточатся на кандидатуре Роберта Левандовски.

Поляк пока не договорился о новом контракте с Баварией, а срок действия нынешнего истекает летом 2023-го. Для 33-летнего Левандовски это будет одним из последних шансов решиться на новый вызов в карьере, пока он еще находится в отличной форме. Теоретически помочь переходу могут дружеские отношения между президентом Барселоны и агентом игрока.

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Добавим, что в нынешнем сезоне Роберт Левандовски провел в составе Баварии 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 4 результативных передачи.