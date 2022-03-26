Президент Барселони Жоан Лапорта запевнив, що клуб знайде гідне підсилення під час літнього вікна.

"Ми оформимо щонайменше 4 підписання, щоб посилити нашу атаку, півзахист і захист.

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Холанд? Є трансфери, які ми не можемо здійснити, тому що це зашкодить нашій економіці до 2023 року", – цитує Лапорту інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше низка надійних джерел підтвердила остаточне підписання Барсою контракту з хавбеком Мілана Франком Кессьє і усну домовленість із захисником Челсі Андреасом Крістенсеном – обидва влітку стають вільними агентами.

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