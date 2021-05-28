58-летний президент "блаугранас" заверил, что руководство обновит нынешний проект, а также поработает над экономической составляющей клуба. Уже на следующей неделе Барселона представит новые трансферы для первой команды, несмотря на долги каталонцев.

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"Вы увидите плоды нашей работы", – добавил Жоан Лапорта во время пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Барса может подписать соглашения с форвардом Манчестер Сити Серхио Агуэро и центрбэком "горожан" Эриком Гарсией. А также с хавбеком Ливерпуля Джорджинио Вейналдумом. У трех игроков летом истекает срок действия контракта с ихними клубами, поэтому они могут достаться Барселоне бесплатно.

Напомним, Барса в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

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