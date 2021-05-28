Куман обратился к врачам после стрессового сезона во главе Барселоны
Главный тренер Барселоны Рональд Куман имел проблемы со здоровьем после сезона во главе каталонского клуба.
Наставник каталонцев был вынужден пройти обследование в больнице Барселоны из-за чувства тревоги, сообщил журналист Даниэль Жиронес в своем твиттере.
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Отмечается, что с Куманом все в порядке. Причиной таких психологических проблем могут быть слухи о возможной отставке с поста наставника Барселоны из-за неудовлетворительных результатов.
Напомним, что Барселона в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.
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