Главный тренер Барселоны Рональд Куман имел проблемы со здоровьем после сезона во главе каталонского клуба.

Наставник каталонцев был вынужден пройти обследование в больнице Барселоны из-за чувства тревоги, сообщил журналист Даниэль Жиронес в своем твиттере.

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Отмечается, что с Куманом все в порядке. Причиной таких психологических проблем могут быть слухи о возможной отставке с поста наставника Барселоны из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, что Барселона в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

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