"Мы готовы собрать очень конкурентоспособную команду. Это можно увидеть после трансферов Эрика Гарсии, Агуэро, Эмерсона, Депая и других игроков, которые должны перейти в Барселону. Сорванный трансфер Вейналдума? На прошлой неделе игрок сбежал от нас. Есть некоторые клубы, которые могут позволить себе любого игрока. Это вопрос, который стоит проанализировать", – приводит слова Лапорты Sport.es.

Барселона объявила о трансфере Депая

Отметим, что вчера Барселона объявила о трансфере Мемфиса Депая, который стал уже четвертым новичком каталонцев в текущее трансферное окно. До этого клуб подписал Эрика Гарсию, Агуэро и Эмерсона и не смог оформить переход Вейналдума – нидерландец выбрал ПСЖ.

Напомним, Барселона по итогам сезона 2020/21 завоевала лишь один трофей – Кубок Испании и стала финалистом Суперкубка. В Лиге чемпионов "блаугранас" вылетели на стадии 1/8 финала, а в Ла Лиге заняли третье место.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує