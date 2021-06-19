27-летний голландец стал игроком Барселоны, информирует официальный сайт клуба. Футболиста в соцсетях презентовали эффектным видео.

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Контракт с Депаем подписан на два года – до конца сезона 2022/23. Мемфис присоединился к каталонцам на правах свободного агента, ведь его контракт с Лионом завершится уже 1 июля.

Заметим, что форвард является воспитанником ПСВ, из которого перебрался в Манчестер Юнайтед в 2015-м и провел там два года. Англию Мемфис сменил на Францию, присоединившись к "ткачам", за которых провел 178 матчей (76 голов и 55 ассистов).

К слову, Депай также является игроком сборной Нидерландов и противостоял команде Андрея Шевченко в первом туре Евро-2020. "Оранье" тогда минимально победили (3:2).

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