Лаос был фаворитом Коллины на финал ЧМ, но матч Аргентина – Нидерланды всё изменил
Матеу Лаос не будет судить полуфинальные или финальный матч ЧМ-2022.
Испанский арбитр Матеу Лаос был отправлен домой после четвертьфинального матча Аргентина – Нидерланды.
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45-летний арбитр вызвал гнев и подвергся резкой критике со стороны Лионеля Месси и других аргентинских игроков за свои решения в четвертьфинальном матче с Нидерландами. В частности игроки "альбиселесте" были недовольны слишком большим количеством компенсированного ко второму тайму времени, когда Аргентина пропустила второй мяч.
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал Лаоса "худшим арбитром ЧМ-2022".
Marca информирует о том, что технически ФИФА не нашла серьёзных нарушений Лаоса в матче Аргентина – Нидерланды. При этом сообщается, что он был среди фаворитов Пьерлуиджи Коллины на финал ЧМ-2022. Однако матч Аргентина – Нидерланды всё изменил.
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