"Меньше разговаривай, старый Луи": что на самом деле произошло после матча Аргентина – Нидерланды
15:14 - Читати українською
Четвертьфинал ЧМ-2022 Аргентина – Нидерланды войдет в историю как один из самых резонансных матчей на этом уровне.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Науэль Молина 35’
Лионель Месси 73’
35’ Науэль Молина
73’ Лионель Месси
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Поход Месси за Кубком мира едва со скандалом не завершился уже в четвертьфинале. Лишь в серии пенальти Аргентина сумела выбить из турнира Нидерланды. Матч получился ярким и очень эмоциональным. Футболисты дрались (15 желтых карт), ссорились и выясняли отношения даже после игры. О том, что осталось за кулисами этого поединка, смотрите в новом видео на YouTube канале Футбол 24.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter