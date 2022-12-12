Поход Месси за Кубком мира едва со скандалом не завершился уже в четвертьфинале. Лишь в серии пенальти Аргентина сумела выбить из турнира Нидерланды. Матч получился ярким и очень эмоциональным. Футболисты дрались (15 желтых карт), ссорились и выясняли отношения даже после игры. О том, что осталось за кулисами этого поединка, смотрите в новом видео на YouTube канале Футбол 24.