Лаос був фаворитом Колліни на фінал ЧС, але матч Аргентина – Нідерланди все змінив
Матеу Лаос не судитиме півфінальний чи фінальний матч ЧС-2022.
Іспанського арбітра Матеу Лаоса було відправлено додому після чвертьфінального матчу Аргентина – Нідерланди.
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45-річний арбітр викликав гнів і зазнав різкої критики з боку Ліонеля Мессі та інших аргентинських гравців за свої рішення у чвертьфінальному матчі з Нідерландами. Зокрема, гравці "альбіселесте" були незадоволені занадто великою кількістю компенсованого до другого тайму часу, коли Аргентина пропустила другий м'яч.
Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес назвав Лаоса "найгіршим арбітром ЧС-2022".
Marca інформує про те, що технічно ФІФА не знайшла серйозних порушень Лаоса в матчі Аргентина – Нідерланди. При цьому повідомляється, що він був серед фаворитів П'єрлуїджі Колліни на фінал ЧС-2022. Проте матч Аргентина – Нідерланди все змінив.
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