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Лам о Кубке мира: Я передам гордость, которую испытывала Германия на протяжении последних 4 лет

00:49 6 Читати українською
Лам о Кубке мира: Я передам гордость, которую испытывала Германия на протяжении последних 4 лет
Филипп Лам / Twitter

Легендарный капитан сборной Германии Филипп Лам объяснил, какое значение для него имеет Кубок мира.

Филипп Лам вынесет Кубок чемпиона мира перед финальным матчем Мундиаля Франция – Хорватия. Знаменитый правый защитник был капитаном сборной Германии на чемпионате мира-2014, где привел свою команду к титулу.

"Я буду представлять немецкую сборную и всю Германию. Я передам гордость, которую испытывала наша страна в течение последних 4 лет. Мы гордились тем, что нам триумфально удалось завершить тот футбольный праздник. Теперь мы передадим эту гордость новому чемпиону мира.

Это особый момент, ведь у меня в руках снова будет оригинал трофея, который удается подержать только недолгое время.

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Кто получит трофей после финала? Это решит игра, я не хочу гадать. Думаю, что это может быть Уго Льорис. Я прекрасно понимаю, что будет значить для Франции и игроков повторение достижения Дидье Дешам и Зинедина Зидана.

То же самое может произойти и с Лукой Модричем и его командой, которая впервые в своей истории сыграет в финале мирового первенства", – цитирует Филиппа Лама пресс-служба ФИФА.

Напомним, что финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в 18.00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
17
час
:
5
мин
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция - Хорватия Филипп Лам Филипп Лам Германия Германия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018
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