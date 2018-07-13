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Франция – Хорватия: "голкиперские проклятие Монако" – команду Далича ждет непростое испытание

19:37 131 Читати українською
Франция – Хорватия: "голкиперские проклятие Монако" – команду Далича ждет непростое испытание
Даниэль Субашич / фото: ФИФА

Уже 15 июля Франция и Хорватия в Москве определят чемпиона мира-2018. "Футбол 24" рассказывает, почему балканцам предстоит сломать неприятную традицию, если они впервые в своей истории хотят стать сильнейшей командой планеты.

15 июля в России состоится финал чемпионата мира-2018, в котором сыграют Франция и Хорватия. Балканцы впервые в своей истории вышли в финал Мундиаля, для французов это третье подобное достижение. Поединок Франция – Хорватия состоится в Москве 15 июля в 17:00.

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Интересно, что для завоевания титула чемпиона мира Хорватии следует сломать интересную неприятную статистику. Три последних финала Кубка мира завершались поражением команд, голкиперы которых в разное время защищали цвета французского Монако, сообщает ESPN.

Судите сами:

ЧМ-2006: финал Франция – Италия (1:1, 5:4 по пен.)

В стартовом составе французов вышел Фабьен Бартез, который играл за монегасков с 1995 по 2000 год. Тот матч завершился победой Италии в серии послематчевых пенальти, а сам Бартез не сумел отбить ни одного 11-метрового удара.

ЧМ-2010: финал Испания – Нидерланды (1:0)

На последних минутах экстра-тайма победу Испании принес гол Андреса Иньесты. Легендарный тогда еще каталонец забил в ворота Маартена Стекеленбурга, который в сезоне 2014/15 защищал цвета Монако.

ЧМ-2014: финал Германия – Аргентина (1:0)

Германия вырвала победу в дополнительное время. Голом отметился Марио Гетце, а ворота сборной Аргентины защищал Серхио Ромеро, который сезон 2013/14 провел как раз в составе монегасков.

ЧМ-2018: финал Хорватия – Франция

Практически наверняка в воротах команды Златко Далича выйдет Даниэль Субашич, который уже стал героем Мундиаля-2018. Голкипер выиграл две подряд серии пенальти – у Дании и России. Именно Субашич является одним из главных творцов исторического успеха "клетчатых".

33-летний голкипер выступает за Монако с 2012 года.

Своеобразное "голкиперские проклятие Монако" – досадное совпадение или закономерность? Узнаем уже в воскресенье, 15 июля.

Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
21
час
:
47
мин
Хорватия
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