Франция – Хорватия: "голкиперские проклятие Монако" – команду Далича ждет непростое испытание

Уже 15 июля Франция и Хорватия в Москве определят чемпиона мира-2018. "Футбол 24" рассказывает, почему балканцам предстоит сломать неприятную традицию, если они впервые в своей истории хотят стать сильнейшей командой планеты.

15 июля в России состоится финал чемпионата мира-2018, в котором сыграют Франция и Хорватия. Балканцы впервые в своей истории вышли в финал Мундиаля, для французов это третье подобное достижение. Поединок Франция – Хорватия состоится в Москве 15 июля в 17:00.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает

Интересно, что для завоевания титула чемпиона мира Хорватии следует сломать интересную неприятную статистику. Три последних финала Кубка мира завершались поражением команд, голкиперы которых в разное время защищали цвета французского Монако, сообщает ESPN.

Судите сами:

ЧМ-2006: финал Франция – Италия (1:1, 5:4 по пен.)

В стартовом составе французов вышел Фабьен Бартез, который играл за монегасков с 1995 по 2000 год. Тот матч завершился победой Италии в серии послематчевых пенальти, а сам Бартез не сумел отбить ни одного 11-метрового удара.

ЧМ-2010: финал Испания – Нидерланды (1:0)

На последних минутах экстра-тайма победу Испании принес гол Андреса Иньесты. Легендарный тогда еще каталонец забил в ворота Маартена Стекеленбурга, который в сезоне 2014/15 защищал цвета Монако.

ЧМ-2014: финал Германия – Аргентина (1:0)

Германия вырвала победу в дополнительное время. Голом отметился Марио Гетце, а ворота сборной Аргентины защищал Серхио Ромеро, который сезон 2013/14 провел как раз в составе монегасков.

ЧМ-2018: финал Хорватия – Франция

Практически наверняка в воротах команды Златко Далича выйдет Даниэль Субашич, который уже стал героем Мундиаля-2018. Голкипер выиграл две подряд серии пенальти – у Дании и России. Именно Субашич является одним из главных творцов исторического успеха "клетчатых".

33-летний голкипер выступает за Монако с 2012 года.

Своеобразное "голкиперские проклятие Монако" – досадное совпадение или закономерность? Узнаем уже в воскресенье, 15 июля.

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