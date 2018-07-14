Лам про Кубок світу: Я передам гордість, яку відчувала Німеччина протягом останніх 4 років

Легендарний капітан збірної Німеччини Філіп Лам пояснив, яке значення для нього має Кубок світу.

Філіп Лам винесе Кубок чемпіона світу перед фінальним матчем Мундіалю Франція – Хорватія. Знаменитий правий захисник був капітаном збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2014, де привів свою команду до титулу.

"Я представлятиму німецьку збірну і всю Німеччину. Я передам гордість, яку відчувала наша країна протягом останніх 4 років. Ми пишалися тим, що нам тріумфально вдалося завершити те футбольне свято. Тепер ми передамо цю гордість новому чемпіону світу.

Це особливий момент, адже у мене в руках знову буде оригінал трофею, який вдається потримати лише недовгий час.

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Хто отримає трофей після фіналу? Це вирішить гра, я не хочу гадати. Думаю, що це може бути Уго Льоріс. Я прекрасно розумію, що означатиме для Франції та гравців повторення досягнення Дідьє Дешама і Зінедіна Зідана.

Те ж саме може статися і з Лукою Модрічем та його командою, яка вперше в своїй історії зіграє у фіналі світової першості", – цитує Філіпа Лама прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія відбудеться 15 липня о 18.00.

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