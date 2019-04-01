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Лам может возглавить Немецкий футбольный союз

23:07 5 Читати українською
Лам может возглавить Немецкий футбольный союз
Филипп Лам / Фото GQ

Легендарный капитан сборной Германии Филипп Лам может получить почетную должность.

Филипп Лам является одним из главных претендентов на кресло президента Немецкого футбольного союза, сообщает Goal.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

Действующий председатель организации Райнхард Гриндель потерял поддержку соратников и может покинуть свой пост в ближайшее время.

Напомним, 35-летний Лам защищал цвета Баварии в течение 16 лет (2001-2017).

После 27-ми туров текущего сезона Бундеслиги Бавария занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от Боруссии Д на 2 очка.

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Филипп Лам Филипп Лам Бавария Бавария Германия Филипп Лам
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