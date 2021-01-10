Лаймер может не сыграть до конца сезона – Австрия рискует остаться без основного игрока перед Евро-2020
Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн поделился неприятными новостями о состоянии хавбека команды Конрада Лаймера.
"Мы просто не знаем, когда Лаймер сможет приступить к работе. Надеемся, что он появится в составе хотя бы в конце нынешнего первенства Германии", – приводит слова Нагельсманна Sky Sport Austria.
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Ранее сообщалось, что австриец получил повреждение коленного сустава и был прооперирован. Сроки восстановления хавбека неизвестен, однако существует риск, что Лаймер пропустит Евро-2020.
Напомним, что Австрия, вместе с Нидерландами и Северной Македонией, является соперником Украины на предстоящем чемпионате Европы.
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