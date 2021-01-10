"Мы просто не знаем, когда Лаймер сможет приступить к работе. Надеемся, что он появится в составе хотя бы в конце нынешнего первенства Германии", – приводит слова Нагельсманна Sky Sport Austria.

Феерия Холанда, Санчо и Ройса в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Боруссия Д – 1:3

Ранее сообщалось, что австриец получил повреждение коленного сустава и был прооперирован. Сроки восстановления хавбека неизвестен, однако существует риск, что Лаймер пропустит Евро-2020.

Напомним, что Австрия, вместе с Нидерландами и Северной Македонией, является соперником Украины на предстоящем чемпионате Европы.

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