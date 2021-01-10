"Ми просто не знаємо, коли Лаймер зможе приступити до роботи. Сподіваємося, що він з'явиться в складі хоча б наприкінці нинішньої першості Німеччини", – наводить слова Нагельсманна Sky Sport Austria.

Феєрія Холанда, Санчо та Ройса у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Борусія Д – 1:3

Раніше повідомлялось, що австрієць зазнав пошкодження колінного суглобу та був прооперований. Терміни відновлення хавбека невідомий, проте існує ризик, що Лаймер пропустить Євро-2020.

Нагадаємо, що Австрія, разом із Нідерландами та Північною Македонією, є суперником України на майбутньому чемпіонаті Європи.

РБ Лейпциг – Борусія Д: дивовижне відродження в центральному матчі вікенду, Холанд і Санчо сяють на сотні мільйонів