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Лацио установил фантастический ценник на Милинковича-Савича

17:19 10 Читати українською
Лацио установил фантастический ценник на Милинковича-Савича
Сергей Милинкович-Савич / Фото из открытых источников

Римский клуб делает все, чтобы удержать своего лидера.

Руководство Лацио обнародовало цену на сербского полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича, сообщает издание Tuttomercatoweb.

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К 25-летнему игроку уже давно проявляют интерес топ-клубы Европы (Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Реал), однако президент "орлов" Клаудио Лотито не хочет отпускать одного из лидеров своей команды.Но если футболиста все-таки переманят в летнее трансферное окно, римляне планируют выручить за Сергея не менее 120 млн евро. При этом, если Лацио станет чемпионом Италии, цена на хавбека вырастет.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче своей команды во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с "орлами" рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро.

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Теги
Лацио Лацио Италия Трансферы Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич Клаудио Лотито
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