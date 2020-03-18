Лацио заинтересован в подписании Хаджи-младшего

Полузащитник шотландского Рейнджерс Янис Хаджи, права на которого принадлежат бельгийскому Генку, попал в сферу интересов римского Лацио.

Римляне всерьез нацелены оформить трансфер сына "Карпатского Марадоны" в летнее окно. Об этом сообщает La Lazio Siamo Noi.

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Хаджи выступает в Шотландии на правах аренды. Рейнджерс имеют опцию выкупа полузащитника, однако сам 21-летний румын заинтересован в переезде в Серию А. Позиция Генка, в составе которого Хаджи-младший не смог заиграть в первой половине сезона 2019/20, пока неизвестна.

В составе Рейнджерс Янис Хаджи успел провести 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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