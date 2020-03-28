Лацио нацелился на дуэт ветеранов Челси

Лацио подыскивает бюджетные варианты усиления на летнее танферне окно.

Римляне обратили внимание на двух игроков Челси – Педро Родригеса и Оливье Жиру, информирует AS.

Педро опроверг свои же слова об уходе из Челси

Контракты обоих ветеранов заканчиваются летом, поэтому Лацио может получить качественное пополнение в атаку бесплатно. "Орлы" будут бороться за свое право участия в Лиге чемпионов до последнего и уже готовят расширение состава на следующий сезон. Дополнительной проблемой для Лацио может стать изменение сроков трансферного окна, которое заставит ждать еще несколько месяцев для заключения контрактов с новичками.

Напомним, римляне стали едва ли не главной сенсацией сезона 2019/20. Перед вынужденной паузой команда Симоне Индзаги сохраняла хорошие шансы на чемпионский титул, уступая Ювентусу только одно очко.

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