toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Лацио нацелился на дуэт ветеранов Челси

13:27 2 Читати українською
Лацио нацелился на дуэт ветеранов Челси
Жиру и Педро / Reuters

Лацио подыскивает бюджетные варианты усиления на летнее танферне окно.

Римляне обратили внимание на двух игроков Челси – Педро Родригеса и Оливье Жиру, информирует AS.

Педро опроверг свои же слова об уходе из Челси

Контракты обоих ветеранов заканчиваются летом, поэтому Лацио может получить качественное пополнение в атаку бесплатно. "Орлы" будут бороться за свое право участия в Лиге чемпионов до последнего и уже готовят расширение состава на следующий сезон. Дополнительной проблемой для Лацио может стать изменение сроков трансферного окна, которое заставит ждать еще несколько месяцев для заключения контрактов с новичками.

Напомним, римляне стали едва ли не главной сенсацией сезона 2019/20. Перед вынужденной паузой команда Симоне Индзаги сохраняла хорошие шансы на чемпионский титул, уступая Ювентусу только одно очко.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Главные новости футбола 27 марта: Ливерпуль может потерять титул, Зинченко порвал звезд, новые претенденты на Зубкова
07:00
634
Теги
Италия Трансферы Педро Родригес Педро Родригес Оливье Жиру Оливье Жиру Лацио Лацио Челси Челси Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
27
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук