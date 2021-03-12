Лацио после трёх поражений в четырёх последних матчах Серии А отстал от зоны ЛЧ на семь очков. Столько же Кротоне не хватало для того, чтобы вылезти из зоны вылета – и это при том, что у конкурентов были матчи в запасе. Таким образом, в личной встрече на Стадио Олимпико оба коллектива не устраивала даже ничья.

Иммобиле получил "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона

Поединок оказался весёлым. Хозяева открыли счёт уже на 14-й минуте в результате диагонали Раду на правый край штрафной и выстрела Милинковича-Савича в дальний угол – впрочем, на 30-й гости сравняли его усилиями Сими, которому удался шикарный удар с дальней дистанции под правую штангу. Ответ "орлов" оказался не менее красивым: на 39-й минуте Альберто обыгрался с Иммобиле и метров с 23-х выстрелил в левый нижний – 2:1!

Через пять минут после перерыва Кротоне провёл контратаку и заработал пенальти в результате фола Фареса. Сими уверенно развел Рейну и мяч по разным углам – 2:2! Этот счёт держался до последних минут, хотя на 78-й гости вполне могли вырвать победу вследствие выхода выхода Рисполи один на один. Рейна спас Лацио, а хозяева огрызнулись на 79-й забросом Альберто на линию вратарской и ударом Милинковича-Савича в касание – Кордас парировал.

Казалось, что Кротоне удержит ничью, однако на 84-й минуте сработали замены Симоне Индзаги. Эскаланте дали пробить с дистанции, а Кайседо, перехватив мяч в штрафной, вторым касанием пробил под перекладину. 3:2! Лацио празднует победу.

Таким образом, "орлы" набрали 46 очков, держась на седьмой позиции в Серии А приблизившись к топ-4 на расстояние четырёх зачётных баллов. Кротоне, имея в активе 15 пунктов, остался на дне турнирной таблицы.

Гильотина в доме Гаттузо, классика Северного Лондона, непопсовое испанское дерби за еврокубки: топ-5 матчей уик-энда