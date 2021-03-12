Лаціо після трьох поразок у чотирьох останніх матчах Серії А відстав від зони ЛЧ аж на сім очок. Стільки ж Кротоне не вистачало для того, аби вилізти із зони вильоту – і це при тому, що у конкурентів були матчі в запасі. Таким чином, в особистій зустрічі на Стадіо Олімпіко обидва колективи не влаштовувала навіть нічия.

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Поєдинок виявився веселим. Господарі відкрили рахунок вже на 14-й хвилині внаслідок діагоналі Раду на правий край штрафного та пострілу Мілінковіча-Савіча в дальній кут – втім, на 30-й гості зрівняли зусиллями Сімі, якому вдався шикарний удар з дальньої дистанції під праву стійку. Відповідь "орлів" виявилась не менш красивою: на 39-й хвилині Альберто обігрався з Іммобіле й метрів з 23-х бахнув у лівий нижній – 2:1!

За п'ять хвилин по перерві Кротоне провів контратаку й заробив пенальті внаслідок фолу Фареса. Сімі впевнено розвів Рейну та м'яч по різних кутах – 2:2! Цей рахунок тримався до останніх хвилин, хоча на 78-й гості цілком могли вирвати перемогу внаслідок виходу виходу Рісполі віч-на-віч. Рейна врятував Лаціо, а господарі огризнулися на 79-й закидання Альберто на лінію воротарського та удару Мілінковіча-Савіча в дотик – Кордас парирував.

Здавалося, що Кротоне втримає нічию, однак на 84-й хвилині спрацювали заміни Сімоне Індзагі. Ескаланте дали пробити з дистанції, а Кайседу, перехопивши м'яч у штрафному, другим дотиком пробив під поперечину. 3:2! Лаціо святкує перемогу.

Таким чином, "орли" набрали 46 очок, тримаючись на сьомій позиції в Серії А й наблизившись до топ-4 на відстань чотирьох залікових балів. Кротоне, маючи в активі 15 пунктів, залишився на дні турнірної таблиці.

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