Милош Керкез может в ближайшее время сменить клубную прописку, продолжив карьеру в чемпионате Италии.

Римский Лацио не оставляет надежды подписать венгерского защитника нидерландского АЗ Милоша Керкеза.

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Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, "орлы" сделали повторное предложение АЗ в размере 12 млн. евро. Клуб из Алкмаара хочет получить за своего футболиста 15 млн. евро.

Керкез и Лацио уже согласовали условия личного контракта – осталось согласовать детали между клубами, после чего футболист пройдет медосмотр в Риме.

В сезоне 2022/23 на счету Керкеза 5 голов и 4 ассиста в 52 матчах в составе АЗ. Также 19-летний футболист уже успел провести восемь матчей в составе сборной Венгрии.