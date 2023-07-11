Римський Лаціо не залишає надій підписати угорського захисника нідерландського АЗ Мілоша Керкеза.

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Як повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, "орли" зробили повторну пропозицію АЗ у розмірі 12 млн євро. Клуб з Алкмаара хоче отримати за свого футболіста 15 млн євро.

Зазначимо, що Керкез і Лаціо вже погодили умови особистого контракту – залишилось узгодити деталі між клубами, після чого футболіст пройде медогляд в Римі.

У сезоні 2022/23 на рахунку Керкеза 5 голів та 4 асисти в 52 матчах у складі АЗ. Також 19-річний футболіст вже встиг провести вісім матчів у складі національної збірної Угорщини.