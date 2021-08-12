Руководство Примеры исключило три клуба из соглашения с компанией CVC.

Барселона, Реал и Атлетик выступили против подчинения новому инвестору Ла Лиги компании CVC, поэтому боссы турнира единогласно проголосовали за исключение этих команд из соглашения, сообщает Marca.

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Компания CVC приобрела 10% Примеры за 2,7 млрд евро. Тройка клубов, которые не согласились на сотрудничество, не смогут рассчитывать на свою "долю" из этих средств, в отличие от других коллективов испанского чемпионата.

В свою очередь CVC не будет иметь никакого влияния на права и доходы Барсы, Реала и Атлетика.

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