"Месси не мог покинуть Барселону из-за договоренностей в его контракте. Но, как я уже сказал о Криштиану Роналду, мы также подготовлены финансово к этому моменту. Криштиану покинул Реал – это решение, принятое клубом. Я не имею права ничего говорить, но я всегда предпочитаю иметь лучших игроков в Ла Лиге. То же самое произошло раньше с Неймаром.

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Роналду был лучшим бомбардиром лиги, и мы были поражены его уходом. Но финансовые последствия были минимальными, потому что мы хорошо подготовились к этому моменту. Финансовое положение Ла Лиги? Мы не знали, что игра без фанатов продлится так долго. Если мы продолжим наблюдать снижение числа заболеваний коронавирусом, возможно, болельщики вернутся раньше.

Финансовые потери для Ла Лиги достигли 2 миллиардов евро, но мы снизили их до 1,1 миллиарда за счет сокращения некоторых расходов", – рассказал Тебас в комментарии изданию Goal.

Напомним, летом 2020 года велись разговоры о возможном переходе Месси в Манчестер Сити или ПСЖ, но Лионель остался в Барселоне.

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