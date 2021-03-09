"Мессі не міг покинути Барселону через домовленості в його контракті. Але, як я вже сказав про Кріштіану Роналду, ми також підготовлені фінансово до цього моменту. Кріштіану покинув Реал – це рішення, прийняте клубом. Я не маю права нічого говорити, але я завжди віддаю перевагу мати найкращих гравців в Ла Лізі. Те ж саме сталося раніше з Неймаром.

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Роналду був найкращим бомбардиром ліги, і ми були вражені його відходом. Але фінансові наслідки були мінімальними, тому що ми добре підготувалися до цього моменту. Фінансове становище Ла Ліги? Ми не знали, що гра без фанатів триватиме так довго. Якщо ми продовжимо спостерігати зниження числа захворювання коронавірусом, можливо, вболівальники повернуться раніше.

Фінансові втрати для Ла Ліги досягли 2 мільярдів євро, але ми знизили їх до 1,1 мільярда за рахунок скорочення деяких витрат", – розповів Тебас у коментарі виданню Goal.

Нагадаємо, влітку 2020 року велись розмови про можливий перехід Мессі до Манчестер Сіті або ПСЖ, але Ліонель залишився у Барселоні.

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