"Я что могу сказать? Одним махом не перечеркнешь его как человека, спортсмена, футболиста, проведшего более 140 матчей за сборную Украины. Мы думаем, что у него сердце, возможно, глубоко. Не так глубоко, возможно, сидит то, что он согласен с тем, что какие-то его действия не совсем верны. Мне трудно сказать, потому что я запомнил его с положительной стороны.

Он из Украины, я уверен. Если он сейчас возьмет нож, топор или автомат и пойдет против Газпрома или пойдет на российскую агитацию – это мне сейчас непонятно. Мне трудно сказать, потому что у него свое мнение. Возможно, если его спросить, а он собирается... Мы сейчас его обругаем, а он завтра скажет: "Застрелите меня, я хочу погибнуть за Украину". Может скажет Путину, что тот х*й моржовый и все такое.

Федецкий вспомнил, как Тимощук помогал украинским военным: "И после этого засунуть язык в жопу и молчать..."

Не может человек за неделю изменить свое мнение. Наверное, он невыездной или связан каким-либо контрактом, что-то там его сдерживает. Насколько мы его все знаем, он патриот Украины. Если бы он имел возможность где-то здесь воевать или пойти блокпосты защищать – думаю, он бы пошел или агитировал украинцев, наших волынян с тем всем.

Одним словом сказать, что он злостный преступник или предатель Украины, тяжело на 100%. Жаль, что он молчит и не выражает свое мнение. Если бы он что-то сказал в пользу Украины, ничего бы ему за это не было. Он должен что-то сказать, предпринять какие-то действия, чтобы оправдаться, доказать свой авторитет и то, что сердце его лежит с Украиной, вместе с нами", – резюмировал Кварцяный в комментарии ГІТ.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках