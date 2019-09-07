Кварцяный: Если Португалия обыграет Сербию, Шевченко уже может просматривать резерв

Легендарный тренер Волыни Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 Литва – Украина.

"Уровень сборной уже является престижем. С точки зрения ответственности перед своими болельщиками и народом страны, недостатки мастерства могут компенсироваться дополнительными психологическими усилиями футболистов.

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Прибалты и скандинавы славятся тем, что мастерство там не такое, как у бразильцев и испанцев, но характер и спортивная агрессия там зашкаливает. Футболисты сборной Украины должны это учитывать. Им не уступят в борьбе. Будет жесткая игра, будет много единоборств.

Украинцам надо выйти и показать характер, а уже сравнявшись характером, взять преимущество мастерством. Одного мастерства может не хватить. В победе я не хочу сомневаться, но надо учитывать фактор максимального сопротивления. Литва – это была страна классного футбола. При Зелькявичусе там играла плеяда серьезных футболистов.

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Если Португалия обыграет сербов, а Украины обыграет Литву, то Шевченко уже можно будет тратить время на поиск новых игроков, проверку резерва и прочее", – цитирует Кварцяного Terrikon.