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Литва – Украина: Шепелев не попал в заявку на матч отбора Евро-2020

14:09 83 Читати українською
Литва – Украина: Шепелев не попал в заявку на матч отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не включил Владимира Шепеева в заявку на матч отборочного цикла Евро-2020 против Литвы.

 

Хавбек Динамо Владимир Шепелев не попал в заявку сборной Украины на матч против Литвы, который состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Главный тренер "сине-желтых" взял с собой 24 футболиста, тогда как в заявке могут быть только 23, поэтому одного пришлось исключить.

Матч Литва – Украина состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

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