Кварцяний: Якщо Португалія обіграє Сербію, Шевченко вже може переглядати резерв

Легендарний тренер Волині Віталій Кварцяний поділився очікуваннями від матчу відбору Євро-2020 Литва – Україна.

"Рівень збірної вже є престижем. З точки зору відповідальності перед своїми вболівальниками і народом країни, недоліки майстерності можуть компенсуватися додатковими психологічними зусиллями футболістів.

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Прибалти і скандинави славляться тим, що майстерність то не така, як у бразильців і іспанців, але характер і спортивна злість там зашкалює. Футболісти збірної України мусять це враховувати. Їм не поступляться в боротьбі. Буде жорстка гра, буде багато єдиноборств.

Українцям треба вийти і показати характер, а вже зрівнявшись характером, переважати майстерністю. Одної майстерності може не вистачити. У перемозі я не хочу сумніватися, але треба враховувати фактор максимального опору. Литва – це була країна класного футболу. При Зелькявічусі там грала плеяда серйозних футболістів.

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Якщо Португалія обіграє сербів, а Україна обіграє Литву, то Шевченку вже можна буде витрачати час на пошук нових гравців, перевірку резерву та інше", – цитує Кварцяного Terrikon.