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Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии

07:30 29 Читати українською
Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии
Фабио Квальярелла / Фото BBC

Форвард сборной Италии Фабио Квальярелла вписал свое имя в историю "Скуадры Адзурры".

 

Фабио Квальярелла дважды отметился в воротах сборной Лихтенштейна, чем помог Италии разгромить соперника (6:0).

Евро-2020: Квальярелла дублем помог Италии уничтожить Лихтенштейн в матче отбора, Грузия уступила Ирландии

Таким образом Фабио стал самым возрастным игроком, который забивал в футболке "Скуадры Адзурры", сообщает OptaPaolo. На момент поединка Квальярелле исполнилось 36 лет и 54 дня.

Предварительное достижения принадлежало Кристиану Пануччи, который отметился голом за национальную команду в возрасте 35 лет и 62 дней.

Победа над Лихтенштейном закрепила сборную Италии на первой строчке группы J турнирной таблицы отбора к Евро-2020.

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