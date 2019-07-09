Квалификация Лиги Европы: Сваток помог Хайдуку одолеть Гзиру, Рейнджерс Джеррарда разбил гибралтарский Сент-Джозефс

Состоялись матчи 1-го квалификационного раунда за попадание в групповой этап Лиги Европы.

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

Сент-Джозефс – Рейнджерс – 0:4

Голы: Джек, 50, Оджо, 56, Голдсон, 68, Морелос, 77

Гзира – Хайдук – 0:2

Голы: Дюрчо, 44, Дольчек, 90+6

Сопротивление команды из Гибралтара ограничилось лишь первым таймом. Легендарный Стивен Джеррард смог мотивировать своих подопечных на вторую половину, которая закончилась настоящим погромом соперника – 4:0.

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Украинский центрбэк Александр Сваток помог Хайдуку одержать убедительную победу над мальтийской Гзирой. Экс-игрок Зари провел на поле 75 минут, после чего его заменил Стефан Шимич. Хорваты в самой концовке удвоили свое преимущество, что дает им комфортные предусловия для прохода в следующий раунд.