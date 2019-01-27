Кузнецов: Ракицкий уже пару лет хотел уйти из Шахтера

Бывший игрок Динамо Олег Кузнецов поделился своим мнением о близком переходе защитника Шахтера Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Ракицкий многообещающе начинал, но в последние два-три года заметно сдал. Он много ошибался, терял позицию. Из-за его ошибок Шахтер немало пропустил. Особенно это было видно в Лиге чемпионов.

Ракицкий успешно прошел медосмотр в Зените

В какой-то степени это связано с тем, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека достаточно часто тасовал состав, менялись партнеры по линии обороны и в середине поля. Но и сам Ярослав нередко терял концентрацию.

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Ракицкий периодически оставался на скамейке. В последнее время я бы вообще не называл его твердым игроком стартового состава. Он и место в основе сборной Украины потерял в прошлом году. Вся эта ситуация в клубе и в сборной его не устраивала, и он этого не скрывал. Я знаю, что он уже несколько лет хотел уйти", – цитирует Кузнецова "Спорт день за днем".